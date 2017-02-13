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Хаби Алонсо под вопросом на игру с Арсеналом

13 февраля 2017

Хаби Алонсо (по центру), Dennis Brosda

Полузащитник мюнхенской Баварии Хаби Алонсо не смог завершить последнюю тренировку команды.

Сообщается, что после неудачного столкновения с соотечественником Хави Мартинесом 35-летний центрхав Ротен рухнул на газон.

Испанец смог покинуть тренировочное поле только на электрокаре, держась за правое колено.

Таким образом участие Хаби Алонсо в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского Арсенала, который состоится 15 февраля, находится под большим вопросом.

В то же время попасть в заявку на игру с Канонирами может 28-летний центрбек мюнхенцев Жером Боатенг, который уже тренируется в общей группе.

В текущем сезоне Хаби Алонсон отыграл за команду Карло Анчелотти во всех турнирах 23 матча, отметившись 3 забитыми мячами.

Источник: Bild

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