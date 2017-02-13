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Левандовски: "Если мы сыграем в свой футбол, у Арсенала будет очень немного шансов"

13 февраля 2017

роберт левандовски, twitter.com/FCBayern

Нападающий Баварии Роберт Левандовски прокомментировал предстоящий поединок с Арсеналом.

В среду Ротен примут Канониров в рамках первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Очень важно, что мы выиграли предыдущий матч с Ингольштадтом. Теперь мы полностью сфокусированы на Лиге чемпионов. Каждый игрок Баварии ждет этого матча. Это большой вызов для нас, и я надеюсь, мы сможем проделать хорошую работу здесь, в Мюнхене", — цитирует Левандовски официальный сайт Баварии.

"У Арсенала очень сильные игроки. Они знают, что такое играть в Лиге чемпионов. Но мы больше сконцентрированы на себе и своей игре. Если мы сыграем в свой футбол, у Арсенала будет очень немного шансов. Но нам надо сыграть хорошо и в защите, и в атаке".

"Думаю, идеальный вариант — забить хотя бы один мяч и не пропустить. Это наверняка порадовало бы наших болельщиков", — резюмировал польский бомбардир.

Источник: ФК Бавария

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