Тиаго Силва не сыграет против Барселоны

Защитник французского ПСЖ и сборной Бразилии Тиаго Силва испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, что завтра в рамках первого поединка 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов парижане на своем поле примут испанскую Барселону.

Сообщается, что наставник ПСЖ Унаи Эмери не включил в заявку на завтрашний матч Тиаго Силву, который не принимал участия в сегодняшней тренировке парижан.

Стоит отметить, что 32-летний капитан парижан пропустил поединок последнего тура чемпионата Франции против Бордо (3:0) из-за проблем с мышцами.

В то же время в заявку ПСЖ на игру с Барселоной также не попали хавбек Гжегож Крыховяк, который еще не набрал оптимальную форму, и дисквалифицированный центрхав Тиаго Мотта.

В текущем сезоне Тиаго Силва отыграл за команду Унаи Эмери во всех турнирах 27 матчей, отметившись 6 голами.