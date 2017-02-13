Шмельцер: хочу поскорее почувствовать атмосферу стадиона Бенфики

Капитан Боруссии Д Марсель Шмельцер находился в хорошем расположении духа на пресс-конференции накануне игры против Бенфики, несмотря на поражение от Дармштадта на выходных (1:2).

Защитник, недавно восстановившийся после травмы колена, пообщался с журналистами накануне первой игры в 1/8 финала Лиги чемпионов против Орлов.

"Мы должны добиться достойного результата в Лиссабоне и сыграть лучше, чем в чемпионате. Слышал, что на стадионе Бенфики незабываемая атмосфера, и хотел бы ее поскорее прочувствовать", — сказал крайний защитник Шмелей.

"Мы пересмотрели игру с Дармштадтом и все вместе ее проанализировали. Мы нашли объяснение поражению и согласились, что проигрывать в таких матчах нельзя".

"Сейчас мы в 1/8 финала, а значит, это будет самый сложный матч. Говорить о фаворитах на кубковых стадиях бессмысленно. Надо как следует подготовиться и вернуться домой с хорошим результатом".

Завтра Боруссия Д сыграет на Эстадиу Да Луж. Начало матча — 21:45.