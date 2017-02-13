Базель
1
Арсенал
4
06 декабря
21:45
ПСЖ
2
Лудогорец
2
06 декабря
21:45
Динамо К
6
Бешикташ
0
06 декабря
21:45
Бенфика
1
Наполи
2
06 декабря
21:45
Манчестер Сити
1
Селтик
1
06 декабря
21:45
Барселона
4
Боруссия М
0
06 декабря
21:45
ПСВ
0
Ростов
0
06 декабря
21:45
Бавария
1
Атлетико
0
06 декабря
21:45
Тоттенхэм
3
ЦСКА М
1
07 декабря
21:45
Байер
3
Монако
0
07 декабря
21:45
Реал Мадрид
2
Боруссия Д
2
07 декабря
21:45
Легия
1
Спортинг Л
0
07 декабря
21:45
Порту
5
Лестер Сити
0
07 декабря
21:45
Брюгге
0
Копенгаген
2
07 декабря
21:45
Ювентус
2
Динамо З
0
07 декабря
21:45
Лион
0
Севилья
0
07 декабря
21:45
ПСЖ
-
Барселона
-
14 февраля
21:45
Бенфика
-
Боруссия Д
-
14 февраля
21:45
Реал Мадрид
-
Наполи
-
15 февраля
21:45
Бавария
-
Арсенал
-
15 февраля
21:45
Манчестер Сити
-
Монако
-
21 февраля
21:45
Байер
-
Атлетико
-
21 февраля
21:45
Севилья
-
Лестер Сити
-
22 февраля
21:45
Порту
-
Ювентус
-
22 февраля
21:45
Наполи
-
Реал Мадрид
-
07 марта
21:45
Арсенал
-
Бавария
-
07 марта
21:45
Барселона
-
ПСЖ
-
08 марта
21:45
Боруссия Д
-
Бенфика
-
08 марта
21:45
Ювентус
-
Порту
-
14 марта
21:45
Лестер Сити
-
Севилья
-
14 марта
21:45
Атлетико
-
Байер
-
15 марта
21:45
Монако
-
Манчестер Сити
-
15 марта
21:45

Шмельцер: хочу поскорее почувствовать атмосферу стадиона Бенфики

13 февраля 2017

марсель шмельцер, уефа

Капитан Боруссии Д Марсель Шмельцер находился в хорошем расположении духа на пресс-конференции накануне игры против Бенфики, несмотря на поражение от Дармштадта на выходных (1:2).

Защитник, недавно восстановившийся после травмы колена, пообщался с журналистами накануне первой игры в 1/8 финала Лиги чемпионов против Орлов.

"Мы должны добиться достойного результата в Лиссабоне и сыграть лучше, чем в чемпионате. Слышал, что на стадионе Бенфики незабываемая атмосфера, и хотел бы ее поскорее прочувствовать", — сказал крайний защитник Шмелей.

"Мы пересмотрели игру с Дармштадтом и все вместе ее проанализировали. Мы нашли объяснение поражению и согласились, что проигрывать в таких матчах нельзя".

"Сейчас мы в 1/8 финала, а значит, это будет самый сложный матч. Говорить о фаворитах на кубковых стадиях бессмысленно. Надо как следует подготовиться и вернуться домой с хорошим результатом".

Завтра Боруссия Д сыграет на Эстадиу Да Луж. Начало матча — 21:45.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
 
 Rambler's Top100