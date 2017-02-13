Шмельцер: хочу поскорее почувствовать атмосферу стадиона Бенфики

Защитник, недавно восстановившийся после травмы колена, пообщался с журналистами накануне первой игры в 1/8 финала Лиги чемпионов против Орлов.
"Мы должны добиться достойного результата в Лиссабоне и сыграть лучше, чем в чемпионате. Слышал, что на стадионе Бенфики незабываемая атмосфера, и хотел бы ее поскорее прочувствовать", — сказал крайний защитник Шмелей.
"Мы пересмотрели игру с Дармштадтом и все вместе ее проанализировали. Мы нашли объяснение поражению и согласились, что проигрывать в таких матчах нельзя".
"Сейчас мы в 1/8 финала, а значит, это будет самый сложный матч. Говорить о фаворитах на кубковых стадиях бессмысленно. Надо как следует подготовиться и вернуться домой с хорошим результатом".
Завтра Боруссия Д сыграет на Эстадиу Да Луж. Начало матча — 21:45.