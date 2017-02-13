Базель
1
Арсенал
4
06 декабря
21:45
ПСЖ
2
Лудогорец
2
06 декабря
21:45
Динамо К
6
Бешикташ
0
06 декабря
21:45
Бенфика
1
Наполи
2
06 декабря
21:45
Манчестер Сити
1
Селтик
1
06 декабря
21:45
Барселона
4
Боруссия М
0
06 декабря
21:45
ПСВ
0
Ростов
0
06 декабря
21:45
Бавария
1
Атлетико
0
06 декабря
21:45
Тоттенхэм
3
ЦСКА М
1
07 декабря
21:45
Байер
3
Монако
0
07 декабря
21:45
Реал Мадрид
2
Боруссия Д
2
07 декабря
21:45
Легия
1
Спортинг Л
0
07 декабря
21:45
Порту
5
Лестер Сити
0
07 декабря
21:45
Брюгге
0
Копенгаген
2
07 декабря
21:45
Ювентус
2
Динамо З
0
07 декабря
21:45
Лион
0
Севилья
0
07 декабря
21:45
ПСЖ
-
Барселона
-
14 февраля
21:45
Бенфика
-
Боруссия Д
-
14 февраля
21:45
Реал Мадрид
-
Наполи
-
15 февраля
21:45
Бавария
-
Арсенал
-
15 февраля
21:45
Манчестер Сити
-
Монако
-
21 февраля
21:45
Байер
-
Атлетико
-
21 февраля
21:45
Севилья
-
Лестер Сити
-
22 февраля
21:45
Порту
-
Ювентус
-
22 февраля
21:45
Наполи
-
Реал Мадрид
-
07 марта
21:45
Арсенал
-
Бавария
-
07 марта
21:45
Барселона
-
ПСЖ
-
08 марта
21:45
Боруссия Д
-
Бенфика
-
08 марта
21:45
Ювентус
-
Порту
-
14 марта
21:45
Лестер Сити
-
Севилья
-
14 марта
21:45
Атлетико
-
Байер
-
15 марта
21:45
Монако
-
Манчестер Сити
-
15 марта
21:45

Эмери: "Кто окажется лучше тактически и выиграет дуэли на поле"

13 февраля 2017

унаи эмери, уефа

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч своей команды против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завтра в Париже состоится первый поединок команд в плей-офф еврокубков.

"Поединок обещает быть хорошим и привлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет дуэли на поле", — начал наставник парижан.

"Мы хотим использовать этот шанс, так как встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы. Наши игроки очень мотивированы".

"Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю — как личности и как члены Пари Сен-Жермен", — резюмировал Унаи Эмери.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
ЭДИНСОН КАВАНИ, REUTERS 13 февраля 2017 Кавани: "Я не считаю себя спасителем ПСЖ"
ЭДИНСОН КВВАНИ, L'EQUIPE 13 февраля 2017 Кавани: у ПСЖ есть шансы в противостоянии с Барселоной
Лукас Моура, AFP 13 февраля 2017 Моура: "Барселона — лучшая команда в мире"
 
 Rambler's Top100