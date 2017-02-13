Эмери: "Кто окажется лучше тактически и выиграет дуэли на поле"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч своей команды против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Завтра в Париже состоится первый поединок команд в плей-офф еврокубков.

"Поединок обещает быть хорошим и привлекательным. Все сведется к тому, кто лучше проявит себя в самые важные моменты, кто окажется лучше тактически и выиграет дуэли на поле", — начал наставник парижан.

"Мы хотим использовать этот шанс, так как встречаемся с одной из лучших команд мира и Европы. Наши игроки очень мотивированы".

"Мы не считаем себя слабее кого бы то ни было. У нас есть важные футболисты, которые прогрессируют и хотят написать красивую историю — как личности и как члены Пари Сен-Жермен", — резюмировал Унаи Эмери.