Моура: "Барселона — лучшая команда в мире"

Полузащитник ПСЖ Лукас Моура поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с блаугранас.

"Ни одна команда не является непобедимой, но, безусловно, каталонцы — фаворит противостояния. Барселона — лучшая команда в мире, мы должны их уважать", — начал бразилец.

"На мой взгляд, невозможно остановить Месси. Разве что связать. Нам следует подобрать тактику, которая помешает ему часто получать мяч. Нам нужно сыграть очень организованно".

"Неймар? Для нашей страны здорово, что у него хорошо идут дела в Барселоне, а у меня — в ПСЖ. Неймар — отличный пример для подражания. Не думаю, что он может быть как Месси, поскольку у всех свой отличающийся стиль", — добавил Моура.

Матч между ПСЖ и Барселоной состоится завтра, в 21:45 по киевскому времени.