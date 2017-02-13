Роналду уже два дня тренируется вне общей группы

Форвард Реала Криштиану Роналду последние два дня не занимался в общей группе команды из-за повреждения.

Криштиану получил болезненный удар по ноге в недавнем матче своей команды против Осасуны (3:1).

Как информирует издание AS, вчера и сегодня 32-летний португалец занимался отдельно от партнеров по команде. Отмечается, что Роналду выполнял упражнения в фитнес-центре.

При это издание уверяет, что уже завтра один из лидеров Сливочных вернется к тренировкам в общей группе своей команды.

Таким образом, это повреждение наверняка не помешает нападающему принять участие в поединке с Наполи, который состоится в среду в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Роналду провел за Реал 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отметился семью результативными передачами.