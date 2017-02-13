Кавани: у ПСЖ есть шансы в противостоянии с Барселоной

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани поделился своими ожиданиями от матча с Барселоной в Лиге чемпионов.

Напомним, уже завтра ПСЖ в родных стенах сразится с Барселоной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы все хотим победить. Это футбол и все возможно. Мы убеждены, что можем добиться результата. У нас определенно есть шансы против Барселоны", — сказал Кавани.

"ПСЖ имеет большой опыт в Лиге чемпионов, что немаловажно, но мы должны прогрессировать".

"У нас очень сильная команда на данный момент, и это приближает нас к достижению своей цели. Победа в первом матче — это один шаг навстречу к ней. Мы хотим выйти в финал турнира", — добавил форвард.