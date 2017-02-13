Базель
1
Арсенал
4
06 декабря
21:45
ПСЖ
2
Лудогорец
2
06 декабря
21:45
Динамо К
6
Бешикташ
0
06 декабря
21:45
Бенфика
1
Наполи
2
06 декабря
21:45
Манчестер Сити
1
Селтик
1
06 декабря
21:45
Барселона
4
Боруссия М
0
06 декабря
21:45
ПСВ
0
Ростов
0
06 декабря
21:45
Бавария
1
Атлетико
0
06 декабря
21:45
Тоттенхэм
3
ЦСКА М
1
07 декабря
21:45
Байер
3
Монако
0
07 декабря
21:45
Реал Мадрид
2
Боруссия Д
2
07 декабря
21:45
Легия
1
Спортинг Л
0
07 декабря
21:45
Порту
5
Лестер Сити
0
07 декабря
21:45
Брюгге
0
Копенгаген
2
07 декабря
21:45
Ювентус
2
Динамо З
0
07 декабря
21:45
Лион
0
Севилья
0
07 декабря
21:45
ПСЖ
-
Барселона
-
14 февраля
21:45
Бенфика
-
Боруссия Д
-
14 февраля
21:45
Реал Мадрид
-
Наполи
-
15 февраля
21:45
Бавария
-
Арсенал
-
15 февраля
21:45
Манчестер Сити
-
Монако
-
21 февраля
21:45
Байер
-
Атлетико
-
21 февраля
21:45
Севилья
-
Лестер Сити
-
22 февраля
21:45
Порту
-
Ювентус
-
22 февраля
21:45
Наполи
-
Реал Мадрид
-
07 марта
21:45
Арсенал
-
Бавария
-
07 марта
21:45
Барселона
-
ПСЖ
-
08 марта
21:45
Боруссия Д
-
Бенфика
-
08 марта
21:45
Ювентус
-
Порту
-
14 марта
21:45
Лестер Сити
-
Севилья
-
14 марта
21:45
Атлетико
-
Байер
-
15 марта
21:45
Монако
-
Манчестер Сити
-
15 марта
21:45

Рейна: "Я не могу проиграть Реалу"

13 февраля 2017

ХОСЕ РЕЙНА, GETTY IMAGES

Голкипер Наполи Пепе Рейна поделился своими ожиданиями от матча с Реалом в Лиге чемпионов.

Напомним, Рейна является воспитанником каталонской Барселоны.

"Я не могу проиграть Реалу. Наполи нужно выйти на поле без страха. Нынешний Наполи с его качествами способен добиться любого результата. Мы должны поверить в себя и свои шансы на победу", — сказал Рейна.

"У нас нет никаких причин бояться Реал. Если мы и проиграем, то проиграем действующему обладателю трофея Лиги чемпионов. Тем не менее, я ожидаю, что Наполи проведет свой лучший матч".

Поединок между Наполи и Реалом состоится в среду на Сантьяго Бернабеу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Football Italia

Команды
статьи по теме:
Хосе Кальехон, sscnapoli.it 08 февраля 2017 Кальехон: "Роналду — лучший игрок мира сейчас"
Фанаты Наполи, Getty Images 12 февраля 2017 Наполи в игре с Реалом поддержат 10 тысяч болельщиков
 
 Rambler's Top100