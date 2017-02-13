Рейна: "Я не могу проиграть Реалу"

Голкипер Наполи Пепе Рейна поделился своими ожиданиями от матча с Реалом в Лиге чемпионов.

Напомним, Рейна является воспитанником каталонской Барселоны.

"Я не могу проиграть Реалу. Наполи нужно выйти на поле без страха. Нынешний Наполи с его качествами способен добиться любого результата. Мы должны поверить в себя и свои шансы на победу", — сказал Рейна.

"У нас нет никаких причин бояться Реал. Если мы и проиграем, то проиграем действующему обладателю трофея Лиги чемпионов. Тем не менее, я ожидаю, что Наполи проведет свой лучший матч".

Поединок между Наполи и Реалом состоится в среду на Сантьяго Бернабеу в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.