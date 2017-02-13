В плей-офф Лиги чемпионов сыграют мячом Finale Cardiff

УЕФА официально презентовал мяч, которым будут играть в плей-офф и финале текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Представлен дизайн Finale Cardiff — мяча, которым будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 в Кардиффе.

Дизайн навеян национальной эмблемой Уэльса — драконом. Символ мощи и силы в кельтской мифологии олицетворяет страсти, которые будут бушевать в решающих стадиях главного еврокубка. Победитель Лиги чемпионов определится 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Как и все мячи adidas, созданные для Лиги чемпионов, Finale Cardiff отличает оптимальное сцепление, тогда как знаковое термоскрепленное покрытие из секторов с изображением звезд обеспечивает еще более удобное первое касание.

Этот мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная со вторника, когда состоятся встречи Бенфика — Боруссия Дортмунд и Пари Сен-Жермен — Барселона.