Базель
1
Арсенал
4
06 декабря
21:45
ПСЖ
2
Лудогорец
2
06 декабря
21:45
Динамо К
6
Бешикташ
0
06 декабря
21:45
Бенфика
1
Наполи
2
06 декабря
21:45
Манчестер Сити
1
Селтик
1
06 декабря
21:45
Барселона
4
Боруссия М
0
06 декабря
21:45
ПСВ
0
Ростов
0
06 декабря
21:45
Бавария
1
Атлетико
0
06 декабря
21:45
Тоттенхэм
3
ЦСКА М
1
07 декабря
21:45
Байер
3
Монако
0
07 декабря
21:45
Реал Мадрид
2
Боруссия Д
2
07 декабря
21:45
Легия
1
Спортинг Л
0
07 декабря
21:45
Порту
5
Лестер Сити
0
07 декабря
21:45
Брюгге
0
Копенгаген
2
07 декабря
21:45
Ювентус
2
Динамо З
0
07 декабря
21:45
Лион
0
Севилья
0
07 декабря
21:45
ПСЖ
-
Барселона
-
14 февраля
21:45
Бенфика
-
Боруссия Д
-
14 февраля
21:45
Реал Мадрид
-
Наполи
-
15 февраля
21:45
Бавария
-
Арсенал
-
15 февраля
21:45
Манчестер Сити
-
Монако
-
21 февраля
21:45
Байер
-
Атлетико
-
21 февраля
21:45
Севилья
-
Лестер Сити
-
22 февраля
21:45
Порту
-
Ювентус
-
22 февраля
21:45
Наполи
-
Реал Мадрид
-
07 марта
21:45
Арсенал
-
Бавария
-
07 марта
21:45
Барселона
-
ПСЖ
-
08 марта
21:45
Боруссия Д
-
Бенфика
-
08 марта
21:45
Ювентус
-
Порту
-
14 марта
21:45
Лестер Сити
-
Севилья
-
14 марта
21:45
Атлетико
-
Байер
-
15 марта
21:45
Монако
-
Манчестер Сити
-
15 марта
21:45

Бэйл может сыграть против Наполи в среду

13 февраля 2017

Instagram

Вполне возможно, что вингер Реала Гарет Бэйл сможет вернуться в игру уже в среду.

В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован.

Напомним, что вчера валлиец вернулся к тренировкам в общей группе.

AS пишет, что есть вероятность того, что Гарет сможет выйти на поле уже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи в среду.

Сам Гарет в соцсетях пишет, что с нетерпением ждет возвращение на поле.

Тем не менее, решение о том, сможет ли сыграть Бэйл, примет тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан ближе к матчу. Француз оценит состояние вингера на тренировках.

Отметим, что Гарет очень хочет помочь своей команде в Лиге чемпионов, ведь финал пройдет в его родном Уэльсе на стадионе Миллениум.

В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

Источник: AS

Команды
статьи по теме:
Гарет Бэйл (второй слева), twitter.com/realmadriden 12 февраля 2017 Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе
ГАРЕТ БЕЙЛ, ФОТО ФК РЕАЛ МАДРИД 10 февраля 2017 Бэйл может вернуться в строй к ответной игре с Наполи
Гарет Бэйл, getty images 30 января 2017 Бэйл приступил к легким тренировкам
 
 Rambler's Top100