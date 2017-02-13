Бэйл может сыграть против Наполи в среду

Вполне возможно, что вингер Реала Гарет Бэйл сможет вернуться в игру уже в среду.

В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован.

Напомним, что вчера валлиец вернулся к тренировкам в общей группе.

AS пишет, что есть вероятность того, что Гарет сможет выйти на поле уже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи в среду.

Сам Гарет в соцсетях пишет, что с нетерпением ждет возвращение на поле.

Тем не менее, решение о том, сможет ли сыграть Бэйл, примет тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан ближе к матчу. Француз оценит состояние вингера на тренировках.

Отметим, что Гарет очень хочет помочь своей команде в Лиге чемпионов, ведь финал пройдет в его родном Уэльсе на стадионе Миллениум.

В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.