Бэйл может сыграть против Наполи в среду

В ноябре Бэйл получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга (2:1). Валлиец повредил лодыжку, вследствие чего был прооперирован.
Напомним, что вчера валлиец вернулся к тренировкам в общей группе.
AS пишет, что есть вероятность того, что Гарет сможет выйти на поле уже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи в среду.
Сам Гарет в соцсетях пишет, что с нетерпением ждет возвращение на поле.
Тем не менее, решение о том, сможет ли сыграть Бэйл, примет тренер Лос Бланкос Зинедин Зидан ближе к матчу. Француз оценит состояние вингера на тренировках.
Отметим, что Гарет очень хочет помочь своей команде в Лиге чемпионов, ведь финал пройдет в его родном Уэльсе на стадионе Миллениум.
В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.