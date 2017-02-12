Рафинья готов сыграть с ПСЖ

Полузащитник Барселоны Рафинья восстановился после перелома носа и может помочь команде в игре с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Рафинья сломал нос во встрече против Атлетика 4 февраля (3:0). Из-за этого бразилец пропустил игры с Атлетико (1:1) и Алавесом (6:0).

Впрочем, сейчас хавбек уже восстановился и полностью готов ко встрече с ПСЖ 14 февраля.

Точно не поможет команде защитник Алейш Видаль, который пропустит около 5 месяцев из-за травмы лодыжки. Остается вне игры и другой защитник — Хавьер Маскерано (проблемы с подколенным сухожилием), а также хавбек Арда Туран (травма паха).

К игре с ПСЖ Барселона подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией.