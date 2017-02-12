Верратти: "Каждый футболист хотел бы играть за Барселону"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает Барселону лучшей командой в мире.

ПСЖ предстоит сыграть с Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из лидеров Принцев, итальянский полузащитник Марко Верратти уверен, что им попался самый сложный из возможных соперников.

"Даже несмотря на то, что сейчас я выступаю за хороший клуб, где чувствую себя как дома, каждый футболист хотел бы играть за Барселону", — заявил Марко в интервью AS.

"Барселона по-прежнему лучшая команда в мире. У нее три великолепных игрока в атаке, а еще Андрес Иньеста. Иньеста, Месси и Неймар за секунду могут что-то создать".

14 февраля ПСЖ примет дома Барселону, а ответный матч состоится 8 марта.