Верратти: "Каждый футболист хотел бы играть за Барселону"

12 февраля 2017

Марко Верратти, фото фк псж

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает Барселону лучшей командой в мире.

ПСЖ предстоит сыграть с Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из лидеров Принцев, итальянский полузащитник Марко Верратти уверен, что им попался самый сложный из возможных соперников.

"Даже несмотря на то, что сейчас я выступаю за хороший клуб, где чувствую себя как дома, каждый футболист хотел бы играть за Барселону", — заявил Марко в интервью AS.

"Барселона по-прежнему лучшая команда в мире. У нее три великолепных игрока в атаке, а  еще Андрес Иньеста. Иньеста, Месси и Неймар за секунду могут что-то создать".

14 февраля ПСЖ примет дома Барселону, а ответный матч состоится 8 марта.

Источник: GFFN

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