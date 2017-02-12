Наполи в игре с Реалом поддержат 10 тысяч болельщиков

В первом поединке раунда плей-офф Лиги Чемпионов Партенопеи получат весомую поддержку против Реала в лице 10 тысяч фанатов.

Как информирует издание Football Italia, порядка 10 тысяч фанатов Наполи приедут в Мадрид, дабы поддержать свою команду в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Учитывая, что квота в 3900 мест, которая и полагалась Партенопеи, была выкуплена в первые же минуты после запуска продажи билетов, фанаты итальянской команды нашли иные пути, как приобрести заветные пропуски на матч в другие секторы Сантьяго Бернабеу.

Помимо огромного количества фанатов Наполи, поддержать Партенопеи в данной встречи собирается и легендарный Диего Марадона, который провел основную часть своей карьеры как раз в составе Адзурри.

Первый поединок между Реалом и Наполи запланирован на 15-е февраля, начало игры в 21:45 по киевскому времени.