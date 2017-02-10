Бэйл может вернуться в строй к ответной игре с Наполи

Валлийский вингер мадридского Реала Гарет Бэйл в случае полного выздоровления сможет принять участие в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против итальянского Наполи.

Напомним, что Бэйл не играл с ноября, когда получил повреждение лодыжки в матче Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга.

После этого валлиец перенес операцию на лодыжке.

Целью Бэйла, который хотел выздороветь раньше положенного срока, являлись матчи 1/8 Лиги чемпионов против Наполи. И похоже, что своего Гарет таки добился.

Как информирует издание Goal.com, главный тренер Сливочных Зинедин Зидан поведал общественности о том, что Гарет Бэйл, в случае успешного выздоровления, все-таки сможет выйти на поле в ответном поединке против Наполи, который запланирован на седьмое марта.

"Я думаю, что Гарет успеет оправиться от травмы до нашей ответной игры с Наполи. Будем надеяться, что так оно и будет. Если все так и произойдет, то это будет потрясающая новость для нас".

"Он потихоньку возвращает былые кондиции. Мы все с нетерпением ожидаем его возвращение на поле", — подытожил Зидан.

В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

Отметим, что первая игра между Наполи и Реалом запланирована на 15-е февраля, начало встречи в 21:45 по киевскому времени.