Ди Мария надеется пройти Барселону и сыграть в финале с Реалом

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария отдает должное Барселоне, однако считает, что ПСЖ может пройти каталонцев.

В 1/8 финала Лиги чемпионов жребий свел ПСЖ с Барселоной.

"Барселона действительно всегда опасна. На этой стадии сезона ее готовность близка к 100%, но все же некоторые матчи даются ей тяжело. К примеру, против Реала и Атлетико. Мы также достаточно хороши, чтобы доставить ей проблемы", — уверен Ди Мария.

"Тяжело остановить Месси, но если мы выложимся на 100% и сделаем то, что говорит тренер – тогда это вполне посильная задача. Думаю, нужно сконцентрироваться на том, чтобы выполнять свою работу. Мы знаем, что делать – держать мяч. Барселона не так хороша, когда у нее нет мяча".

После ухода из Реала в 2014 году слухи часто связывали Ди Марию с переходом в Барселону. Также его спросили о возможности возвращения в Реал.

"Я не думаю, что вернусь в Испанию. Но в жизни всякое бывает. Например, я собирался отработать свой контракт с Манчестер Юнайтед, но покинул клуб после одного сезона. Так что не могу сказать, что будет завтра".

Несмотря на то, что Реал оказался сильнее ПСЖ на групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона, Анхель был бы не прочь встретиться с бывшим клубом.

"Да, было бы прекрасно встретиться с Реалом. Надеюсь, что мы пройдем Барселону и я смогу во второй раз сыграть против Реала в ЛЧ. Хотел бы я, чтобы это был финал? Конечно, отличный вариант, ведь он бы значил, что ПСЖ вышел в финал".

ПСЖ примет Барселону 14 февраля, а ответная игра состоится 8 марта. Реал же на стадии 1/8 финала померяется силами с Наполи.