Милик: в Аяксе не было опытных футболситов для Лиги чемпионов

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик считает, что его бывшей команде не хватало опыта.

Милик недавно восстановился после травмы и может выйти на поле в первом матче Лиги чемпионов против Реала, который состоится уже на следующей неделе.

В Наполи поляк перешел летом из Аякса.

"Наполи способен продолжать играть в Лиге чемпионов на высоком уровне", — цитирует Милика Football Italia.

"В этом разница между Наполи и Аяксом. У нас было много молодых игроков, но не хватало опытных исполнителей, которые позволяют добиваться стабильных результатов".

"Каспер Долберг? Это хороший футболист с отличным ударом. Аякс может много заработать, продав его", — сказал нападающий.