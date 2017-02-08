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Милик: в Аяксе не было опытных футболситов для Лиги чемпионов

08 февраля 2017

Аркадиуш Милик, AP

Нападающий Наполи Аркадиуш Милик считает, что его бывшей команде не хватало опыта.

Милик недавно восстановился после травмы и может выйти на поле в первом матче Лиги чемпионов против Реала, который состоится уже на следующей неделе.

В Наполи поляк перешел летом из Аякса.

"Наполи способен продолжать играть в Лиге чемпионов на высоком уровне", — цитирует Милика Football Italia.

"В этом разница между Наполи и Аяксом. У нас было много молодых игроков, но не хватало опытных исполнителей, которые позволяют добиваться стабильных результатов".

"Каспер Долберг? Это хороший футболист с отличным ударом. Аякс может много заработать, продав его", — сказал нападающий.

Источник: Football Italia

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