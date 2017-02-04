Базель
1
Арсенал
4
06 декабря
21:45
ПСЖ
2
Лудогорец
2
06 декабря
21:45
Динамо К
6
Бешикташ
0
06 декабря
21:45
Бенфика
1
Наполи
2
06 декабря
21:45
Манчестер Сити
1
Селтик
1
06 декабря
21:45
Барселона
4
Боруссия М
0
06 декабря
21:45
ПСВ
0
Ростов
0
06 декабря
21:45
Бавария
1
Атлетико
0
06 декабря
21:45
Тоттенхэм
3
ЦСКА М
1
07 декабря
21:45
Байер
3
Монако
0
07 декабря
21:45
Реал Мадрид
2
Боруссия Д
2
07 декабря
21:45
Легия
1
Спортинг Л
0
07 декабря
21:45
Порту
5
Лестер Сити
0
07 декабря
21:45
Брюгге
0
Копенгаген
2
07 декабря
21:45
Ювентус
2
Динамо З
0
07 декабря
21:45
Лион
0
Севилья
0
07 декабря
21:45
ПСЖ
-
Барселона
-
14 февраля
21:45
Бенфика
-
Боруссия Д
-
14 февраля
21:45
Реал Мадрид
-
Наполи
-
15 февраля
21:45
Бавария
-
Арсенал
-
15 февраля
21:45
Манчестер Сити
-
Монако
-
21 февраля
21:45
Байер
-
Атлетико
-
21 февраля
21:45
Севилья
-
Лестер Сити
-
22 февраля
21:45
Порту
-
Ювентус
-
22 февраля
21:45
Наполи
-
Реал Мадрид
-
07 марта
21:45
Арсенал
-
Бавария
-
07 марта
21:45
Барселона
-
ПСЖ
-
08 марта
21:45
Боруссия Д
-
Бенфика
-
08 марта
21:45
Ювентус
-
Порту
-
14 марта
21:45
Лестер Сити
-
Севилья
-
14 марта
21:45
Атлетико
-
Байер
-
15 марта
21:45
Монако
-
Манчестер Сити
-
15 марта
21:45

Наполи дозаявил Паволетти на ЛЧ, Тонелли — нет

04 февраля 2017

Леандро Паволетти, фото фк наполи

Нападающий Леонардо Паволетти сможет сыграть в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, а вот летний новичок Партенопеи Лоренцо Тонелли — как минимум, в следующем.

Наполи занял первое место в квартете с Бенфикой, Бешикташем и Динамо. Жребий определил в соперники Партенопеи Реал.

Неаполитанцы подали заявочный лист на плей-офф Лиги чемпионов. В нем нашлось место для зимнего новичка – экс-нападающего Дженоа Леонардо Паволетти (заменил ушедшего в Саутгемптон Маноло Габбьядини), но по-прежнему отсутствует Лоренцо Тонелли.

Еще одним выбывшим стал Роберто Инсинье, младший брат Лоренцо, который отправился в аренду в Латину.

15 февраля Наполи сыграет против Реала в Мадриде, а 7 марта команды сойдутся на Сан Паоло.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Хосе Рейна, Рафаэль, Луиджи Сепе.

Защитники: Рауль Альбиоль, Влад Кирикеш, Фаузи Гулам, Элсид Хисай, Калиду Кулибали, Кристиан Маджо, Никола Максимович, Иван Стринич.

Полузащитники: Аллан, Амаду Диавара, Эмануэле Джаккерини, Марек Хамшик, Жоржиньо, Марко Рог, Петр Зьелински.

Нападающие: Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Аркадиуш Милик, Леандро Паволетти.

Источник: Football Italia

Команды
 
 Rambler's Top100