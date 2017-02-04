Наполи дозаявил Паволетти на ЛЧ, Тонелли — нет

Нападающий Леонардо Паволетти сможет сыграть в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, а вот летний новичок Партенопеи Лоренцо Тонелли — как минимум, в следующем.

Наполи занял первое место в квартете с Бенфикой, Бешикташем и Динамо. Жребий определил в соперники Партенопеи Реал.

Неаполитанцы подали заявочный лист на плей-офф Лиги чемпионов. В нем нашлось место для зимнего новичка – экс-нападающего Дженоа Леонардо Паволетти (заменил ушедшего в Саутгемптон Маноло Габбьядини), но по-прежнему отсутствует Лоренцо Тонелли.

Еще одним выбывшим стал Роберто Инсинье, младший брат Лоренцо, который отправился в аренду в Латину.

15 февраля Наполи сыграет против Реала в Мадриде, а 7 марта команды сойдутся на Сан Паоло.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Хосе Рейна, Рафаэль, Луиджи Сепе.

Защитники: Рауль Альбиоль, Влад Кирикеш, Фаузи Гулам, Элсид Хисай, Калиду Кулибали, Кристиан Маджо, Никола Максимович, Иван Стринич.

Полузащитники: Аллан, Амаду Диавара, Эмануэле Джаккерини, Марек Хамшик, Жоржиньо, Марко Рог, Петр Зьелински.

Нападающие: Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Аркадиуш Милик, Леандро Паволетти.