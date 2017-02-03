Рэмси вылетел на три недели и не сыграет с Баварией

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси не поможет своей команде в ближайших матчах.

Рэмси получил повреждение подколенного сухожилия в поединке с Уотфордом (1:2) и вынужден был покинуть поле уже на 20-й минуте встречи.

На сегодняшней пресс-конференции наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о травме своего подопечного.

"Мы потеряли Рэмси. Думаю, что на восстановление ему понадобится примерно 21 день", — сказал Венгер.

Таким образом, Рэмси точно пропустит матчи своей команды против Челси и Халл Сити в АПЛ, а также первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

В текущем сезоне 26-летний Рэмси провел за Арсенал 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста.