Туре вернулся в заявку Ман Сити на ЛЧ

В 1/8 финала Лиги чемпионов Горожане сыграют против Монако. Первая встреча состоится 21 февраля в Англии, ответная – 15 марта во Франции.
В списке нашлось место для хавбека Яя Туре, который не был заявлен на групповой этап ЛЧ.
Также внесен в заявку и зимний новичок команды Габриэль Жезус. Бразильский форвард в 3 матчах за Сити отметился голом и 2 ассистами.
Обращает на себя внимание отсутствие Келечи Ихеаначо, но его можно дозаявить по списку В.
Полностью заявка выглядит так:
Вратари: Клаудио Браво, Вилли Кабальеро.
Защитники: Бакари Санья, Венсан Компани, Пабло Сабалета, Александар Коларов, Гаэль Клиши, Джон Стоунз, Николас Отаменди.
Полузащитники: Фернандо, Рахим Стерлинг, Яя Туре, Хесус Навас, Кевин Де Брeйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Дaвид Сильва, Фернандиньо.
Нападающие: Нолито, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.