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Туре вернулся в заявку Ман Сити на ЛЧ

02 февраля 2017

Туре вернулся в заявку Ман Сити на ЛЧ

Стала известна заявка Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Горожане сыграют против Монако. Первая встреча состоится 21 февраля в Англии, ответная – 15 марта во Франции.

В списке нашлось место для хавбека Яя Туре, который не был заявлен на групповой этап ЛЧ.

Также внесен в заявку и зимний новичок команды Габриэль Жезус. Бразильский форвард в 3 матчах за Сити отметился голом и 2 ассистами.

Обращает на себя внимание отсутствие Келечи Ихеаначо, но его можно дозаявить по списку В.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Клаудио Браво, Вилли Кабальеро.

Защитники: Бакари Санья, Венсан Компани, Пабло Сабалета, Александар Коларов, Гаэль Клиши, Джон Стоунз, Николас Отаменди.

Полузащитники: Фернандо, Рахим Стерлинг, Яя Туре, Хесус Навас, Кевин Де Брeйне, Фабиан Делф, Лерой Сане, Дaвид Сильва, Фернандиньо.

Нападающие: Нолито, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

Источник: ФК Манчестер Сити

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