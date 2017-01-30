Игра Престолов. Часть VI. Кто не умирает — тот не воскресает

Football.ua продолжает повествование об истории главного клубного турнира Европы.

Когда Сэнди примчался в мюнхенскую клинику для того, чтобы поддержать своего отца в борьбе со смертью, то поначалу не узнал его. Ужасно покалеченный старик, лежащий под кислородным тентом, совсем не напоминал пышущего жизнью Мэтта Басби. Когда тренеру сообщили о том, что произошло с его командой в мюнхенском аэропорту, то он пожалел о том, что выжил. Как потом сознался Мэтт, он несколько раз просил Бога о том, чтобы он взял его к себе. Ведь Басби винил себя в том, что произошло. Именно тренер в свое время сумел сделать практически невозможное – переубедить английских чиновников в том, что за еврокубками будущее, и они дали зеленый свет участию Красных дьяволов в КЕЧ. Если бы тогда Мэтт не был так настойчив, то, возможно, Малыши Басби не сгорели бы в мюнхенском аду. Теперь ему было незачем жить, он несколько раз звал священника, чтобы тот отпустил ему грехи.

В отличие от тренера, Данкан Эдвардс – самый талантливый из птенцов Басби, отчаянно цеплялся за жизнь. Однако он не имел ни единого шанса. И уже то, что он две недели отчаянно боролся со смертью, стало настоящим подвигом. Смерть Данкана отрезвляюще подействовала на Мэтта. С одной стороны, горечь утраты стала еще больше, ведь Эдвардс, один из его неоперившихся птенцов, выпал из гнезда, зато Данкан показал ему пример, как надо сражаться. Также Басби вспомнил о своей мечте – выиграть КЕЧ и теперь он поклялся ее реализовать, ради памяти умерших в Мюнхене. Мэтт выкарабкался с того света, а спустя 7 месяцев уже заступил на тренерский мостик Красных дьяволов. Он понимал, что его ждет длинный и очень трудный путь, и он дал себе слово пройти его до конца.

“Мы играли товарищеский матч с Килмарноком, на который я выставил шесть пацанов. Мы победили 3:0, и я понял, что могу на них положиться. На следующий день я объявил совету директоров, что готов сделать шаг, который либо сделает клуб великим, либо превратит его в прах”, – вспоминал Басби. Как показало время, Мэтт оказался хорошим пророком. Малыши Басби наводили ужас на весь Туманный Альбион, сделав МЮ великим. В сезоне 1955/56 годов желторотые (средний возраст игроков – 22 года) Красные дьяволы стали чемпионами Англии, привезя ближайшему преследователю фантастические 11 очков. МЮ после Нового года проиграл только один матч, а за весь чемпионат никому не удалось увезти с Олд Траффорда победу. Спустя год шествие Красных дьяволов в национальном первенстве было не менее впечатляющим. Тогда же им предстоял первый еврокубковый экзамен.

“Когда мы играли чемпионат 1956 года, я сказал руководству, что хотел бы попробовать сыграть в Европе. Боссы дали добро. Однако это еще ничего не гарантировало. Руководство Лиги прислало письмо, в котором рекомендовало нам отказаться от данной “авантюрной идеи”. Но меня это не остановило. Я видел в КЕЧ новую нишу”, – рассказывал Басби.

Мэтт сумел перетянуть на свою сторону президента ФА Стэнли Роуза, который и благословил МЮ на участие в КЕЧ. Уже в первом своем домашнем еврокубковом матче МЮ прогремел на весь континент. Красные дьяволы уничтожили Андерлехт. Бельгийцы получили в свои ворота в два раза больше, чем одна карибская страна, героиня бессмертного хита группы “Чайф”.

Полузащитник бельгийцев Журион не мог скрыть восхищения игрой МЮ: “Я многое видел в футболе, но никак не могу понять, почему эти парни, выигрывая 6:0 несутся вперед так, как если бы счет оставался неоткрытым”.

В 1/8 финала Красные дьяволы прошли дортмундскую Боруссию, а в четвертьфинале приручили баскских Львов. В противостоянии с Атлетиком МЮ сумел отыграть выездные 3:5, забив дома три безответных мяча. Теперь Малышей Басби ждала волнительная встреча с Его Величеством – мадридским Реалом.

Как сознались игроки Юнайтед, они не выдержали давления, которое на них оказывал 120-тысячный Сантьяго Бернабеу, а потому в первом матче толком не смогли ничего противопоставить бланкос. Однако МЮ не думал заранее выбрасывать белый флаг. Малыши Басби всегда бились до конца, а потому надеялись совершить на родном Олд Траффорд чудо и отыграть два мяча перевеса у Королевского клуба. Подобный трюк Красным дьяволам уже удавался в противостоянии с другой испанской командой. Но это ведь был Атлетик, а Реал являлся соперником совсем другого уровня, который, как тот лом, против которого не существовало приема. А потому чуда не произошло. Спустя 33 минуты после начала поединка голы Копа и Риаля разбили мечты Юнайтед – сбросить Реал с европейского трона. Малыши Басби продолжали сражаться и сумели восстановить статус-кво. Однако ничья дала им лишь моральное удовлетворение. Но футболисты недолго горевали, они были очень молоды, и уже год спустя надеялись стать лучшей командой Старого Света. Возможно, что все случилось бы так, как они планировали, но 6 февраля 1958 года эта мечта превратилась в пепел.

Перед ответным четвертьфинальным матчем с белградским Партизаном МЮ впервые заказал чартерный рейс для полета в Югославию. Это было сделано для того, чтобы избежать никому не нужных задержек. В предыдущем раунде Красные дьяволы возвращались домой из Праги с очень большими приключениями. Своя стальная птица должна была помочь решить эти проблемы. Хотели как лучше, а получилось… Первый тайм матча в Югославии прошел под аккомпанемент атак МЮ. А во втором англичан словно подменили. Партизан сумел отыграть три мяча и свести поединок вничью. Этот результат полностью удовлетворил Красных дьяволов, он гарантировал им участие в полуфинале КЕЧ. На радостях Мэтт дал игрокам немного расслабиться, позволив своим малышам опрокинуть несколько стаканов виски. Тогда тренер верил в то, что его команде по силам взять трофей.

Эту уверенность разделял один из лидеров команды – Бобби Чарльтон. “Тогда было ощущение, что мы играли не хуже любой другой команды мира. У нас были великолепные игроки, стоящие на пороге того, чтобы стать звездами мирового уровня. Хотя в те времена футбол мало показывали по телевизору. Но по всему миру уже гремела слава МЮ. И мы искренне полагали, что можем не беспокоиться о своем будущем”.

Уилл Макгинесс (он не полетел в Белград из-за травмы) тоже разделял оптимизм своего партнера: “Я уверен, что эта команда смогла бы стать самой лучшей за всю историю британского футбола”. Отец Басби так оценил своих питомцев: “С этой командой я мог спокойно сидеть в офисе лет десять. Все необходимое у нее было”. Однако потом пришел черный день в истории МЮ.

6 февраля 1958 года самолет, возвращавшийся из Белграда, сел в Мюнхене на дозаправку. Потом экипаж авиалайнера дважды пробовал взлететь, однако так и не смог сделать этого. Эдвардс даже отправил домой телеграмму “Буду завтра”. К сожалению, Данкану, так же как и многим из его партнеров, не суждено было попасть домой. В чью-то “светлую” голову пришла “гениальная” идея попробовать взлететь еще раз. Когда казалось что все прошло, как следует, забарахлили двигатели. Стальная птица врезалась в здание, отчего осталась без крыла и части хвоста. В придачу ко всему, неподалеку оказался грузовик с горючим – вскоре прогремел взрыв. 8 игроков МЮ погибли в Мюнхенской авиакатастрофе, а многие из тех, кто выжил, больше не смогли продолжить карьеру.

Мэтт начал строить новую команду вокруг выживших игроков. Было что-то сверхъестественное в том, что футболисты, прошедшие мюнхенский ад, заиграли намного лучше. Билл Фоулкс рвал и метал, Гарри Грегг ловил все, что летело в его ворота, а Чарльтон показывал фантастический уровень футбола. Казалось, что они играют не только за себя, но и за тех парней, которые сгорели в Мюнхене. Именно после катастрофы МЮ начали называть Красными дьяволами. Однажды Басби прочитал об английском регбийном клубе Селфорд, который в 30-е годы во время французских гастролей окрестили Красными дьяволами из-за того, что они носили красные футболки и очень яростно сражались. Мэтт решил, что это название больше подходит клубу, чем Малыши Басби. Ведь дьяволы наводили бы ужас на соперников – не то, что малыши. Также новая кличка клуба означала, что теперь ставка будет сделана на более опытных футболистов, а не на желторотых юнцов.

Летом 1962 года Олд Траффорд обрел своего первого короля. За 115 тысяч фунтов МЮ выкупил Дениса Лоу из итальянского рабства. А в сентябре 1963 года в основе команды дебютировал очередной малыш – 17-летний Джордж Бест. Так в составе Красных дьяволов сформировалась “святая троица”, которую не могла остановить даже самая лучшая оборона. Бест, Лоу и Чарльтон в 1633 играх, которые они провели вместе, наколотили 665 голов. Интересно, что все члены убийственной троицы получили Золотой мяч.

“Между ними сразу была заметна невероятная химия. Великие игроки знают, как играть вместе. Каким бы сложным ни был матч, всегда существовала уверенность: Бобби может пробить, черт знает, откуда, Денис сделает опасный момент из ничего, а Джордж сотворит чудо. Какие были футболисты! Болельщики заполняли стадионы, чтобы посмотреть на них”, – не скрывал восхищения игрой божественного трио полузащитник МЮ Пэт Креранд.

В защите Басби всегда мог положиться на Нобби Стайлза, который иногда почти в прямом значении этого слова съедал форвардов соперника. Уже в 1965 году новая команда Басби стала чемпионом Англии. Мэтт снова получил шанс покорить Европу, и в очередной раз он остановился на какой-то заколдованной для него полуфинальной стадии. Мэтт был настолько разочарован проигрышем Партизану, что даже заявил о намерении уйти в отставку: “Мы все равно никогда не выиграем этот чертов турнир”. Однако, немного поостыв, Басби понял, что он не может покинуть команду, пока не возьмет ушастый трофей. Ведь он когда-то пообещал его выиграть тем, кто не вернулся из Мюнхена. В 1967 году МЮ вновь получил чемпионскую корону Англии.

Выйдя на старт нового розыгрыша КЕЧ, Мэтт чувствовал, что сейчас, или никогда. Поначалу Красные дьяволы очень долго запрягали. Они с боями прошли Сараево и Гурник. А в полуфинале наткнулись на старого знакомого – мадридский Реал. Басби начали мерещиться призраки прошлого. Снова полуфинал, и снова Реал. Неужто снова все труды пойдут насмарку.

В первой игре на Олд Траффорд МЮ сумел победить, однако счет 1:0 не обещал ничего хорошего в свете поездки в Мадрид. После первого тайма худшие опасения Мэтта полностью оправдывались. Красные дьяволы горели 1:3. Однако во второй половине игры на поле начали происходить чудеса. Сначала Сэдлер отквитал один мяч, а потом в атаку подключился Фоулкс. Он пропускал первый матч на Олд Траффорд, а в решающем поединке Басби решил поставить на 36-летнего защитника, выжившего в Мюнхене. Фоулкс потом сам не мог объяснить, зачем он помчался в нападение, ведь он даже на тренировках не мог попасть по воротам, но в том историческом эпизоде он с паса Беста сделал все как надо. Этот мяч опустил занавес перед бланкос. Гол в ворота Реала стал единственным для Билла в еврокубках. Наверное, и впрямь на Бернабеу в тот день чувствовалась магия Мюнхена.

Финал КЕЧ проходил на Уэмбли, что, конечно же, делало МЮ явным фаворитом в противостоянии с Бенфикой. Наставник португальцев Отто Глория дал указание своим защитникам следовать тенью за Бестом. В первом тайме они прекрасно справились со своей задачей, и Пятый Битл был абсолютно незаметен. Басби же уделил пристальное внимание Эйсебио. Супербомбардира взял в свои “нежные” объятия Стайлз. Однажды Черной пантере удалось улизнуть от цепкого Терьера. Но перекладина спасла ворота Степни. Потом сработало старое футбольное правило, и Чарльтон на 53-й минуте размочил ворота Энрике. Игра проходила под диктовку МЮ. Когда казалось, что уже ничто не сможет помешать Красным дьяволам стать первой английской командой, выигравшей КЕЧ, гигант Торрес выиграл воздух и сбросил круглого Грасе, который восстановил паритет. А на последних минутах основного времени на Уэмбли чуть не случился массовый инфаркт. Черная пантера снова оставила с носом Терьера и выскочила на свидание со Степни. Эйсебио решил пробить на силу, но кипер МЮ взял мяч намертво. После этого в игре случился эпизод, который не увидишь в современном футболе. Эйсебио, пораженный мастерством голкипера, подошел к нему, похлопал по плечу и пожал руку.

В овертайме на поле была только одна команда. МЮ за 7 минут забил три гола. Басби не сразу осознал, что его мечта стала явью. “Какое-то время мои мысли были где-то далеко (возможно в Мюнхене?) А потом меня словно снесло звуковой волной в миллионы децибел”, – вспоминал момент триумфа Мэтт.

Все игроки прекрасно понимали, какое значение имел этот трофей для тренера. На церемонии награждения они предложили наставнику первым взять в свои руки ушастого. Однако Мэтт отказался, он считал, что капитан МЮ – Роберт Чарльтон не меньше его заслужил это право. Как потом сознавался Басби, именно наличие в команде Бобби не давало ему опустить руки и завершить работу по воскрешению МЮ. Есть что-то символическое в том, что спустя 10 лет после мюнхенской катастрофы Красные дьяволы выиграли трофей. Для Мэтта данный триумф стал своеобразным отпущением грехов. Вот что Басби сказал о своем самом счастливом и одновременно немного грустном дне: “Победа на Уэмбли, надеюсь, хоть на толику уменьшит мою вину перед моими малышами. Ведь они заплатили жизнью за мою мечту”.

Продолжение следует…

Владимир Войтюк, Football.ua