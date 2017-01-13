Игра Престолов. Часть IIІ. Преклонение перед королем

Football.ua продолжает повествование об истории главного клубного турнира Европы.

Часть I

Часть II

Накануне третьего еврокубкового похода Реала на тренерском мостике мадридцев произошла рокировка. Хосе Вильялонга, выигравший два КЕЧ, небезосновательно надеялся на то, что он заслужил на солидную прибавку к зарплате. Однако у Бернабеу существовало свое мнение на этот счет. Вильялонга нарушил главную заповедь дона Сантьяго. Он осмелился перечить всесильному президенту. Поэтому дон Сантьяго указал ему на дверь. Бернабеу считал, что роль тренера в успехах команды не так уж велика. Он думал, что с таким составом даже он сам наверняка привел бы команду к евротриумфу. Но благоразумно решил отказаться от такой чести. Поэтому она была оказана аргентинцу Луису Карнилье, которого Сантьяго приметил в прошлом евросезоне, когда Ницца показала весьма неплохой футбол в матчах против Реала. Новый энтренадор не затевал никаких кардинальных преобразований, руководствуясь поговоркой: “От добра, добра не ищут”. Карнилья сделал больший акцент на оборону, ведь она была очень уязвимой, а потому оттуда могла прийти беда.

В первом матче третьего КЕЧ жребий подбросил Реалу мальчиков для битья из бельгийского Антверпена. Как признавался Альфредо Ди Стефано, он имел очень смутное представление о сопернике. “Единственное, что я знал о них – это то, что у них в стране хорошее пиво и сыры”. На выезде Реал испытал традиционные проблемы, с трудом выиграв со счетом 2:1. А вот в Мадриде бланкос устроили бельгийцам настоящий ад – 6:0, а могло быть намного больше. В четвертьфинале Реал ждала встреча с Севильей. Андалусийцы с большим оптимизмом смотрели на противостояние с Королевским клубом. Ведь буквально за несколько дней до поездки в Мадрид они победили бланкос в чемпионате. Но в КЕЧ красно-белых ждал совсем другой Реал: голодный и злой. К тому же теплолюбивые андалусийцы не смогли приспособиться к непростым климатическим условиям столицы Испании. Был январь, поле основательно подмерзло, и нервионцы по меткому выражению Ди Стефано: “Чувствовали себя на нем, как свиньи на керамической плитке”. Мадридцы уничтожили Севилью со счетом 8:0, а дон Альфредо стал первым из игроков, кому удалось в матче КЕЧ сделать каре. В той игре аргентинец еще раз доказал, кто лучший футболист мира.

На своем поле нервионцы лезли из кожи вон, чтобы хотя бы немного скрасить мадридский позор, однако Реал позволил им довольствоваться лишь ничьей. В следующем раунде жребий был благосклонен к мадридцам и улыбнулся им во все 32, когда подарил в соперники Вашаш. Мадьяры не доставили Королевскому клубу особых проблем: бланкос победили 4:2 по сумме двух матчей. После венгерских каникул Реал ждал соперник совсем другого уровня. Итальянский Милан мечтал о том, чтобы сбросить узурпатора с трона. По именам россо-нери не уступали мадридцам. За них играл самый дорогой футболист мира, Хуан Альберто Скьяффино, который в 1950 году хоронил бразильскую сборную, и теперь хотел проделать тот же трюк с еще одной “непобедимой” командой. Нильс Лидхольм, аргентинец Грильо и Чезаре Мальдини тоже были солидными аргументами на чаше весов Милана.

Финал проходил в Брюсселе, который готовился принять Всемирную выставку. Накануне поединка игроки королевского клуба отправились на экскурсию этим замечательным городом. И надо же такому случиться, Риаль умудрился повредить лодыжку во время посещения Атомиума. До последнего его участие в матче было под вопросом. Он таки сыграл в этом финале и стал одним из главных кузнецов очередного триумфа бланкос. На протяжении часа игры болельщики откровенно скучали на трибунах, опасные моменты можно было сосчитать на пальцах одной руки. Однако стоило Скьяффино открыть счет в матче, как на зрителей посыпались голы и опасные моменты, словно из рога изобилия. Реал и не думал поднимать белый флаг и попер вперед. За что едва не поплатился — Куччиароне в контратаке посылает мяч в стойку. В эти минуты через Ди Стефано идет вся игра Королевского клуба. Его усилия увенчались успехом – на 74-й минуте Белая стрела поразила ворота Солдана. Реал не собирался довольствоваться ничьей и осадил штрафную россо-нери. Миланцы тоже не желали сдаваться без боя. На 77-й минуте Грильо в одной из многочисленных контратак снова выводит итальянцев вперед. Спустя два оборота секундной стрелки Риаль восстанавливает паритет, доказывая, что с его лодыжкой все в порядке. На последних секундах основного времени мадридцы вновь заигрались, и лишь несколько сантиметров отделили Лидхольма от того, чтобы сбросить бланкос с Олимпа.

Впервые для определения победителя в финале КЕЧ пришлось прибегнуть к дополнительному времени. В нем снова сработало старое футбольное правило. Лидхольм, который все никак не мог отойти от того, что упустил верный момент, проиграл воздух Ди Стефано, аргентинец перевел мяч на Хенто, и тот коварно пробил по воротам Милана. Солдан не ждал удара, а потому пустил явную пенку. Силы явно покинули россо-нери и кипер сливочных Алонсо оставшееся до финального свистка время маялся от безделья. Мадрид сумел успешно сдать свой третий чемпионский тест, который получился не в пример труднее первых двух. Милан получил заслуженную порцию комплиментов от соперника: “Это был прекрасный матч. Они играли очень жестко. К тому же с техникой у них тоже полный порядок. Хорошо, что мы выиграли, ведь игра получилась очень равной, в которой Милан тоже мог победить”, – отметил Ди Стефано.

***

Перед стартом Реала в четвертом КЕЧ Сантьяго Бернабеу подначивал команду: “Конечно, это было бы круто, если бы вы выиграли трофей снова, но я не верю, что это вам по плечу”. На самом деле, дон Сантьяго рассчитывал на успех, ведь он никогда не соглашался с олимпийским девизом. Для него участие не имело никакого значения, он ценил только победу. Бернабеу снова приобрел для своей конюшни двух породистых скакунов. Великолепный Диди, один из лидеров бразильской сборной, должен был прийтись к мадридскому двору и заставить соперников еще больше трепетать, услышав состав королей Европы. Однако он не нашел общий язык с Бернабеу, а потому его европейское турне оказалось очень непродолжительным. Также есть версия о том, что Диди выжил из состава Ди Стефано, который не пожелал терпеть еще одного пастуха в своем королевском стаде.

Второе топ-подписание совсем не напоминало породистого рысака, которому найдется место в лучшем клубе мира. Когда советские войска в 1956 году придушили гусеницами своих танков Венгерскую революцию, около 200 000 венгров решили покинуть свою родину. Ференц Пушкаш тоже не пожелал строить коммунизм. Бернабеу решил, что Галопирующий Майор добавит свежести уже немного постаревшей атаке клуба. У тренера Сливочных имелось другое мнение. Так, когда Бернабеу представил Карнильи Пушкаша, тот не мог “нарадоваться” новичку, ведь тот имел 12 килограмм лишнего веса. Тренер заявил дону Сантьяго: “Это бесполезно. Я не беру его”. Но Бернабеу сразу же поставил наставника на место: “А я беру. Это твоя работа – ты должен сделать так, чтобы он вернул свою форму. И я больше не хочу слушать твоего брюзжания на счет Пушкаша”.

Первые три мадридские месяца Ференц тренировался как угорелый, и когда, наконец, смог дебютировать в составе бланкос, то это был тот же самый форвард-убийца, который уничтожал защиту соперников в составе Гонведа и Араньчапат. “Забив 6 мячей в первых своих 6 матчах за Реал, Пушкаш моментально закрыл рты своим критикам, обвинявшим его в обжорстве. Он превратился в ключевого игрока нашей команды, того, кто бил с очень дальних дистанций и забивал”, – отметил роль Пушкаша в успехах Реала Ди Стефано.

Теперь в составе Королевского клуба появилась, возможно, лучшая пятерка нападения в истории футбола: Копа-Риаль-Ди Стефано-Хенто-Пушкаш. До полуфинала КЕЧ сезона 1958-59 годов Реал даже не вспотел, потренировавшись на кошках из Бешикташа и Винер Шпорт-Клуба. Полуфинал с Атлетико оправдал свой статус дерби. Команды в нем сражались насмерть. На Бернабеу Матрасники уже на 13-й минуте огорошили бланкос. Однако палочка-выручалочка Сливочных Риаль снова оказался в нужное время в нужном месте. На 33-й минуте Пушкаш, ставший штатным палачом бланкос, пошел исполнять приговор. Мадьяр ударил очень плохо, вратарь Атлетико достал мяч, однако тот предательски закатился в сетку. Через некоторое время уже Вава пробивает одиннадцатиметровый, и фортуна вновь оказалась на стороне Королевского клуба – Домингес спасает команду. На домашнем Метрополитано Атлетико удержал минимальную победу 1:0 и получил право на переигровку. Третий матч прошел в Сарагосе, где Атлетико, благодаря поддержке собственных болельщиков, чувствовал себя как дома. Но это им не помогло. На голы Ди Стефано и Пушкаша матрасники ответили лишь мячом Кольяра.

В финале Реал ждал старый знакомый – Реймс. Команда уже была без Копа, но относиться к ней спустя рукава было смерти подобно. Французы знатно усилились, прикупив игроков сборной Франции Роже Пьянтони и Жана Венсана. А главная ударная сила соперника держала в страхе практически всех защитников мира. Жюст Фонтен, автор вечного рекорда чемпионатов мира – 13 голов на одном мундиале, главный бомбардир первенства Франции сезона 1957-58 годов, 34 раза поразивший ворота соперников в 26 играх, не забывал делать свою работу и в еврокубках: к финалу Жюст наколотил 10 мячей. Накануне решающего матча, проходившего в Штутгарте, королевский флагман получил очень серьезную пробоину. Немецкие чиновники отказали Галопирующему Майору в визе.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже на 1-й минуте Матеос, заменявший Пушечку, открыл счет в поединке. Французы ничего не могли поделать с бланкос и очень часто срывались на грубость. По старой дружбе Венсан от души приложился по ноге Копа, да так, что Раймон порывался покинуть поле, не в силах продолжать игру. Однако после разговора по душам с Карнильей остался на поле, где просто обозначал свое присутствие. Даже играя в минус одного Реал, не дал французам никаких шансов, а в начале второго тайма гол Ди Стефано закрыл эту игру. Один из лучших матчей в жизни провел в Штутгарте защитник Сантамария, помноживший на ноль грозного Фонтена. О “полезности” Жюста в этой игре говорит то, что он получил от Марки такую же “высокую” оценку, как и Копа. Фонтен тоже отстоял весь поединок. Четвертый еврокубковый трофей пополнил коллекцию мадридского Реала.

***

Годы брали свое, и Бернабеу не очень верил в то, что его уже немолодой команде удастся победоносно завершить грандиозную пятилетку. На словах он заявлял, что Реал, как хорошее вино, с годами становится лучше, но сам очень опасался команды, которая устала жить в тени блеска мадридского королевского двора. Барселоне под предводительством великого и ужасного Эленио Эрреры удалось оставить европейского короля без испанского трона. Теперь блаугранас, которые, наконец, получили право сыграть в турнире, от участия в котором они в свое время неблагоразумно отказались, жаждали уничтожить своего заклятого врага. Путь Барселоны к полуфиналу впечатлял. После того как каталонцы немного притормозили на старте, сыграв вничью с софийским ЦДНА, они словно с цепи сорвались. На Камп Ноу блаугранас отгрузили болгарам 6 мячей.

Многие эксперты ожидали равной борьбы в паре Барселона — Милан, однако испанцы нокаутировали итальянцев 2:0 на выезде и 5:1 дома. Чемпион Англии Вулверхэмтон тоже не устоял против бесконечных атак каталонцев. Охота на Волков оказалась намного безопасней, чем казалось на первый взгляд: 9:2 по сумме двух матчей. Эррера, триумфально покидая Туманный Альбион, не удержался от того, чтобы не уколоть родоначальников: “Вы в Англии играете так, как у нас на континенте играли много-много лет тому назад. Ваши футболисты делают акцент только на силу, напрочь забывая о технике. С таким стилем у вас нет никаких шансов против нас”.

Реал, в свою очередь, легко разобрался с Женессом из Люксембурга и французской Ниццей. Полуфинальное противостояние Реала и Барселоны моментально окрестили досрочным финалом. На фоне такого великолепия другая полуфинальная пара Айнтрахт-Рейнджерс выглядела просто бедным родственником. За два дня до еврокубковой схватки Барселона оттяпала у Королевского клуба испанский пирог, лишь по разнице мячей опередив бланкос в национальном первенстве. Этот успех сыграл злую шутку с каталонцами. Они почему-то поспешили похоронить короля футбольной Европы. В придачу Эррера рассорился с Кубалой и Цибором из-за премиальных. Вскоре тренер сильно пожалеет об этой склоке. В Мадриде Белая Стрела разрывала оборонительные порядки блаугранас, внеся ключевой вклад в победу со счетом 3:1. Каталонцы после матча обвиняли во всех смертных грехах английского арбитра Рега Лифа, который не засчитал два чистых мяча в ворота бланкос.

Реал заявлял, что судья прекрасно отработал эту встречу, и они считают его одним из лучших в своем деле. Через семь месяцев бланкос будут высказываться о Лифе в совсем иных выражениях. Накануне ответного матча Эррера хорохорился: “Моя команда легко отыграет дефицит и решит вопрос выхода в финал”. Он так и не пожелал закопать топор войны с Кубалой и Цибором, а потому Барса снова осталась с носом. До 89-й минуты Сливочные выигрывали 3:0, и только тогда с королевского плеча позволили сопернику немного подсластить пилюлю. Эррера предусмотрительно решил не возвращаться домой, где его уже ждала толпа разгорячённых фанатов. Он решил переждать бурю, заблаговременно подготовив себе запасной аэродром в Милане. Вскоре он покинул Барселону, мечтая о том, чтобы отомстить Реалу.

В финале против Айнтрахта королевская труппа дала одно из лучших представлений в футбольной истории. Реал уничтожил немцев 7:3, Пушкаш сделал каре, а Ди Стефано хет-трик. После финального свистка никто из рекордных для финалов КЕЧ 127 000 болельщиков на Хэмпден Парк не покидал своего места. Королевские актеры совершили круг почета с трофеем. На протяжении 45 минут шотландские фанаты услаждали слух футболистов Реала несмолкаемыми аплодисментами. После 5-й победы Королевский клуб получил трофей на вечное хранение. Это был пик команды, за которым последовал неминуемый спад.

Калейдоскоп КЕЧ

Необыкновенные приключения гвардейцев в КЕЧ

Несмотря на то, что на участие в дебютном турнире поступило 15 заявок, организаторы надеялись, что чемпион Англии Челси тоже вступит в борьбу. Хотя, конечно же, понимали, что англичане снова могут проигнорировать непонятные континентальные игрища. Так и вышло: Пенсионеры, которым предстояло скрестить клинки со шведским Юргорденом, отказались играть под тем предлогом, что их не устраивали сроки проведения матчей. На самом деле английские чиновники запретили Челси принимать участие в “странном турнирчике”. “Нам своих игр хватает. Вы хотите, чтобы мы шли на уступки аристократам и ради них изменяли календарь наших соревнований, ради какого-то клубного Кубка Европы. Пусть ваш чемпион приедет к нам на остров, мы его разделаем под орех”. Примерно в таком духе рассуждали английские футбольные чиновники, снова спрятавшись за занавесом тумана от всего остального мира. В срочном порядке пришлось искать замену.

Неожиданно для организаторов, выстроилась очередь из желающих бросить перчатку шведам. Чемпионы Румынии, Болгарии и обладатель Кубка Польши захотели попытать счастья в новом турнире. Чтобы никого не обидеть при выборе соперника для шведской команды, прибегли к помощи третейского судьи. Им выступил сам Юргорден, выбравший польскую Гвардию. Несмотря на это, команда из Варшавы поначалу отказалась от участия в турнире. Причина? Та же, что и у Челси – им не подошли сроки проведения матчей. Поляки сидели на чемоданах, собираясь на сбор в Югославию, и тут кто-то вбежал с газетой, в которой черным по белому было написано, что варшавяне получили высокую честь представить Польшу в КЕЧ. Шведам всё-таки удалось убедить поляков сыграть с ними, немного подвинув даты матчей.

Гвардейцы решили сжульничать и выставили на эту игру Мариана Норковского, который на самом деле представлял Полонию из Быдгоща. Поляки надеялись, что бомбардир поможет им преодолеть шведский барьер. А на счет подставки они особо не переживали. Ну кто может знать, за кого играет Мариан? Они ошиблись. Шведские журналисты моментально все пронюхали. Юргорден не стал спорить по этому поводу, ведь спокойно вынес поляков 4:1 по сумме двух матчей. Гвардейцы, чтобы сохранить лицо, оправдывались, что они ничего не нарушили, ведь Мариан представлял то же спортивное общество.

И футболист, и хоккеист, и гольфист, и просто хороший человек

Одним из самых ярких игроков в составе Юргордена был Свен Тумба-Юханссон. В 87 играх шведской вышки он отметился 46 мячами. Свен даже сыграл несколько матчей за футбольную Тре Крунур. Но наиболее заметный след Тумба оставил в истории хоккея. Милое нашему уху имя, Тумба получил в честь шведского города Тумба, в котором он родился. Его отец в собственной столярной мастерской делал отличные клюшки. Мальчик начал помогать отцу, а потом пошло-поехало. Понадобится несколько статей только для того, чтобы перечислить все его бомбардирские достижения.

Тумбе приписывают изобретение первого хоккейного шлема SPAPS. Он стал первым европейцем, приглашенным в летний тренировочный лагерь команды НХЛ. В 1997 году Тумбу признали лучшим хоккеистом в истории страны, при этом он опередил таких легенд, как Петер Форсберг и Матс Сундин. После того, как Свен повесил коньки на гвоздь, он начал играть в гольф, и даже был послом этой игры в СССР, где в 1988 году открыл первую на одной шестой части суши школу по этому виду спорта. Тумба активно занимался благотворительностью. Благодаря его фонду поддержки спортсменов-инвалидов Tumba Stipendium Льву Яшину сделали операцию на бедре в Швеции.

Что нужно для участия в КЕЧ? Прожекторы!

Шотландский Хиберниан, финишировавший в родном первенстве лишь пятым, неожиданно для многих получил приглашение от организаторов принять участие в дебютном турнире. Причина? Хиббз были единственным клубом в Шотландии, стадион которого имел искусственное освещение. Храбрые сердца не подвели оказанное им доверие и добрались до полуфинала.

Кстати, свои первые матчи в КЕЧ Манчестер Юнайтед, из-за отсутствия прожекторов на Олд Траффорд, пришлось играть по соседству, на Мейн Роуд.

“Бедные” датчане.

Клубы-участники дебютного КЕЧ сорвали очень хороший куш. Только датский Орхус, вылетевший после первого же раунда от будущего финалиста Реймса, жаловался на убытки. Однако прижимистым датчанам никто не поверил. И вправду, трудно поверить в то, что на рядовых матчах национального чемпионата собирались 18 тысяч болельщиков.

Продолжение следует…

Владимир Войтюк, Football.ua