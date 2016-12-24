УЕФА огласил Команду открытий ЛЧ

Официальный сайт УЕФА обнародовал свою версию символической сборной игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 года.

Стоит отметить, что в Команду открытий главного еврокубка по версии УЕФА вошли представители 7 клубов.

Наибольшее представительство в этой символической сборной имеет дортмундская Боруссия (3 игрока).

Интересно, что главным открытием ЛЧ в 2016 году среди тренеров признан наставник мадридского Реала Зинедин Зидан, который привел Королевский клуб к 11-й победе в турнире.

Кроме того, в список главных сенсаций самого престижного клубного турнира Старого Света вошел один неевропеец — 18-летний хавбек сборной США Кристиан Пулишич.

Полный состав Команды открытий выглядит следующим образом:

Ареола (ПСЖ) — Серхи Роберто (Барселона), Умтити (Барселона), Линделоф (Бенфика) — Лемар (Монако), Киммих (Бавария), Ренату Санчеш (Бавария), Геррейру (Боруссия Д) — Пулишич (Боруссия Д), Андре Силва (Порту), Усман Дембеле (Боруссия Д)