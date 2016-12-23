Игра Престолов. Часть 1. Королевская лавина близко

Football.ua начинает цикл, посвященный истории Лиги чемпионов.

В 1914 году после того, как разгорелась Первая мировая война, некий француз пошел добровольцем в армию и вскоре попал в плен. Он долго искал способ убежать, но у него ничего не выходило. И тут у него родилась блестящая идея. Однажды утром охрана лагеря увидела молодого человека, который нес на плече длинную трубу. Он преспокойно прошествовал мимо часовых. Им и в голову не могло прийти, что чудак, тащивший трубу, на самом деле военнопленный. В городе тоже никто никак не отреагировал на человека с таким странным багажом. Через некоторое время ему успешно удалось пересечь границу.

После прибытия домой он снова пошел на фронт. Молодого человека манило небо и он записался в ВВС Франции. Редко кто в те времена хотел быть военным пилотом. На летчиков Первой мировой войны смотрели, как на камикадзе. Чтобы оценить опасность этой профессии достаточно просто ознакомиться со следующей статистикой: из 17 300 французских пилотов, которые поднялись в небо между 1914 и 1918 годами, 5 533 погибли. Однако молодому человеку и тут повезло, он выиграл игру в русскую рулетку, в которой заряжали два патрона вместо одного. Судьба берегла его для великих дел. И действительно он их совершил. Этого француза звали Габриэль Ано.

Он стал инициатором турнира, который изменил мировой футбол. 16 декабря 1954 года Ано, ставший к тому времени известным журналистом, рассказал о своей идеи в статье газеты L’Equipe под броским заголовком "Предлагаем футбольный Кубок Европы". Новое – это хорошо забытое старое, или не совсем забытое. Первым прототипом еврокубковых турниров стал так называемый Переходной Любительский Кубок, "отцом" которого стал чех Грамбихер. Он разыгрывался с 1897 по 1903 годы. Его триумфаторами становились австрийские Виенна и Винер Шпортклуб, а также венгерский МТК. Правда, этот турнир сложно назвать международным, ведь в нем принимали участие только клубы из Австро-Венгерской империи. В 1927 году в одном из наиболее романтических городов мира – Венеции – приняли судьбоносное решение: проводить турнир, в котором принимали бы участие лучшие клубы Центральной Европы. Сначала география команд включала венгерские, австрийские, чехословацкие, югославские команды, а потом к ним добавились румынские, итальянские и швейцарские. В 1940-м году в Европе было уже не до футбола, а потому Кубок Митропы канул в Лету. Потом предпринимались попытки его реанимировать, но он стал просто бедным родственником на фоне Латинского кубка и КЕЧ.

Родители Латинского кубка удачно выбрали время для его зачатия. В 1949 году Кубок Митропы спал летаргическим сном. Латинский кубок разыгрывали между собой чемпионы Испании, Италии, Франции и Португалии. Турнир получил свое название благодаря тому, что страны-участницы используют латинский алфавит. До КЕЧ этот Кубок по праву считался самым престижным в европейском футболе. Его победителями становились Барселона, Бенфика, Милан, Реймс, Реал. А из первых двадцати финалистов КЕЧ девятнадцать представляли страны, которые боролись между собой за Латинский кубок (единственным исключением стал франкфуртский Айнтрахт).

В те доисторические футбольные времена англичане варились в собственном соку на своем острове и сверху вниз взирали на разные европейские турнирчики. Хотя, провал на мундиале 1950 года немного сбил с них спесь. А в 1953 году Араньчапат размазала англичан на Уэмбли со счетом 6:3. Львы жаждали реванша и надеялись в Венгрии поставить мадьяр на место. Лучше бы они этого не делали. Одна из лучших команд в футбольной истории уничтожила Островитян со счетом 7:1. Поэтому неудивительно, что когда год спустя чемпион Англии Вулверхэмптон обыграл в своем логове Гонвед, в составе которого блистали восемь футболистов Араньчапат, англичане провозгласили Волков лучшей командой мира.

Ано, как и все галлы, очень "любил" соседей, а поэтому ему очень не понравились подобные заявления заклятых друзей. "Подождите бить в литавры. Вулверхэмптон еще ничего не доказал, есть и другие клубы, претендующие на титул сильнейшего. И, кстати, вашему чемпиону не мешало бы совершить ответный визит в Будапешт". Вначале Ано выступал за проведение турнира по лиговой системе, однако большинство потенциальных участников выступили за олимпийский принцип. Габриэль понимал, что его идея может принести хорошие плоды. В 1954 году швейцарский мундиаль впервые можно было посмотреть по телевизору. Болельщики убедились в том, что Европа не такая большая, как они себе предполагали. Слова о мире без границ перестали быть просто фигурой речи. Между странами начали курсировать болельщицкие поезда. А собственный автомобиль становился не роскошью, а средством передвижения. Любители зрелищ наполняли стадионы, а с ними и карманы клубных боссов. Одним из наиболее рьяных локомотивов нового турнира стал Сантьяго Бернабеу. Он видел в этом турнире возможность еще больше возвеличить свое детище.

15 сентября 1943 года – красный день в календаре каждого болельщика бланкос. Тогда дон Сантьяго стал президентом Реала. Он заявил о том, что хочет, чтобы Королевский клуб был футбольным монархом не только на бумаге. Бернабеу видел мадридский клуб королем Европы и сразу же взялся за дело, засучив рукава. В первую очередь Реал нуждался во дворце. После гражданской войны стадион Чамартин лежал в руинах. Небольшая пластическая операция ему не очень-то помогла. Даже большой слой штукатурки не мог заретушировать многочисленные морщины. Но это еще было полбеды. Чамартин мог вместить только 30 000 болельщиков и это совсем не удовлетворяло Бернабеу. Дон Сантьяго, подключив все свои связи и личное обаяние, договорился с главным банком Испании "Банк Индустриаль" о предоставлении почти символического кредита на строительство нового дома короля.

Стройка велась стахановскими темпами и уже 14 декабря 1947 года 75-тысячный Нуэво Чамартин принимал гостей. В тот день Сливочные спокойно обыграли португальский Белененсеш со счетом 3:1. Стадион моментально начал отрабатывать вложенные в него деньги. В Мадриде разгорелась настоящая футбольная лихорадка. Нуэво Чамартин собирал аншлаг за аншлагом. За три месяца с момента открытия стадиона количество членов клуба "Реала" увеличилось с 40 до 48 тысяч. Деньги в бюджет бланкос текли рекой. Однако не все было безоблачно на королевском горизонте. Ведь деньги не всегда играют в футбол. Среди болельщиков Сливочных даже появилась грустная шутка: "Мы имеем стадион уровня Примеры, а команду уровня Сегунды". И они были недалеки от истины.

После поражения в предпоследнем туре сезона 1947-48 годов от Атлетика со счетом 3:0 мадридцы шагнули одной ногой в пропасть. Поникшие бланкос покидали Сан Мамес под унизительные крики "A segunda". В заключительном туре Реал устраивала только победа. Но легко сказать, а трудно сделать. Их ждали горячие астурийские парни из Овьедо. Поединок первого круга долго снился бланкос в кошмарных снах — Овьедо уничтожил Сливочных со счетом 7:1. Праздник на улицах Барселоны и Бильбао отложил дубль Прудена. Эти два гола позволили мадридцам избежать погружения в темные воды Сегунды.

Для того, чтобы в дальнейшем не играть с огнем, Бернабеу начал усиливать состав. На первых порах из этого ничего не вышло. Он менял игроков, словно перчатки, но королевский воз все не двигался с места. Реал мог обыграть каталонцев, басков, матрасников в одном конкретно взятом поединке, но сил бланкос не хватало на весь марафон чемпионата. В 1949-м году Бернабеу увидел луч света в своем королевстве. Тогда на Нуэво Чамартин Реал прибил сборную Венгрии. Дон Сантьяго наметанным глазом выделил в составе мадьяр Ладислава Кубалу через которого шла вся игра гостей. Он сделал венгру предложение, от которого тот не сумел отказаться. Сантьяго мог быть доволен собой. Теперь у него появился игрок, благодаря которому он собирался свергнуть ненавистную Барсу с трона.

Но, как показало время, президент Мадрида поспешил с откупориванием шампанского. Вскоре после встречи с Бернабеу Ладислав пошел в ближайший бар, где отпраздновал свой переход. Там его "случайно" встретил главный селекционер Барсы Пепе Самитьер и мадьяр подмахнул контракт с Барселоной. Дону Сантьяго оставалось только скрежетать зубами от злости. Формально Кубала ничего не нарушил. Ведь он не подписывал никаких бумаг с Реалом. А слово джентльмена к делу не пришьешь. Бернабеу хорошо запомнил этот урок и в дальнейшем сделал из него нужные выводы. С венгром Барса заиграла новыми красками и еще больше оторвалась от Сливочных. Сантьяго отчаянно искал возможность достать блаугранас и уже спустя три года он получил очередной шанс. В 1952 году Реал праздновал полувековой юбилей. К тому времени мадридцы моли только мечтать о том, чтобы называться лучшей командой Испании. Реал даже не входил в топ-тройку. После 22-х проведенных чемпионатов на счету Барсы было 6 титулов, у Атлетика на один меньше и четыре раза побеждал Атлетико.

На празднование юбилея дон Сантьяго пригласил El Ballet Azul (Синий Балет). Так за изысканный стиль игры называли колумбийский Мильонариос. Латиноамериканцы "поздравили" юбиляра четырьмя мячами. Дублем отметился Альфредо Ди Стефано. Бернабеу вместе со своей правой рукой Раймундо Сапортой поняли, что это тот игрок, который сможет изменить историю Реала. Но и тут мадридцев обскакали каталонцы. Пепе Самитьер уже видел в составе блаугранас божественный дуэт Ди Стефано–Кубала.

Он оперативно отрапортовал вице-президенту каталонцев: "Я предложил ему перейти в наш клуб и он дал добро. Оказывается, Ди Стефано мечтает о Барселоне и даже знает наизусть наш состав". Дон Сантьяго тоже не терял времени зря. В самом лучшем ресторане Мадрида он поужинал с босом Мильонариоса Альфонсо Сеньором и, как бы между прочим, спросил: Вы бы не могли продать нам Ди Стефано? Тот пообещал, что когда Альфредо пожелает покинуть колумбийский клуб, право первой ночи на него будет иметь Реал. Очень скоро Белокурая Стрела, оказавшись в Буэнос-Айресе, отказался от очередной муки – полета в Колумбию. Невзирая на свое воздушное прозвище, аргентинец страдал аэрофобией. Понятно, что это были отговорки. Альфредо хотел играть в Европе.

Вот тогда и началась многосерийная мыльная опера "Ди Стефано".

Мильонариос не хотел бесплатно терять свое главное сокровище и обратился в FIFA. Однако тут существовал один нюанс. Дело в том, что аргентинец в свое время просто удрал из Ривер Плейта и на бумаге он принадлежал именно этому клубу. После продолжительного перетягивания каната было принято соломоново решение. До 1 октября 1954 года Альфредо должен был находиться в расположении колумбийцев, а по истечению указанного срока – возвратится в ряды аргентинцев. Барса молниеносно начала действовать. Ей было уже не до жиру, потому что она на тот момент потеряла Кубалу (туберкулез). Каталонцы оперативно внесли 2 миллиона песет за Белокурую стрелу в кассу Ривер Плейта. Ди Стефано вместе с семьей сел в самолет и полетел в Барселону. В мае 1953 года он должен был надеть сине-гранатовую футболку. Аргентинец не скрывал своей радости по поводу того, что он оказался в Барселоне: "Это прекрасный город, с чудесными стадионами, болельщиками и райским климатом. Меня здесь все устраивает". Однако вскоре Ди Стефано пришлось говорить совсем другие слова.

Реал начал перехватывать инициативу в борьбе за аргентинца. "В деле Кубалы мы решили выйти из игры, чтобы не создавать лишних проблем. А за Ди Стефано мы пойдем до конца", – дон Сантьяго не привык бросать слова на ветер и перешел от речей к делу, так как понимал, что промедление смерти подобно. Летом 1953 года Бернабеу выкупил права Мильонариоса на Ди Стефано за 27 тысяч долларов. Мадридцы получили в свой изысканный колчан лучшую стрелу мирового футбола. Однако она должна была там оставаться только до 1 октября 1954 года, что никак не могло устроить Бернабеу.

После очередного детективного поворота испанские футбольные власти наконец разрубили гордиев узел: Ди Стефано на протяжении сезонов 1953-54 и 1955-56 годов принадлежит Реалу, а в сезонах 1954-1955 и 1956-1957 годов – Барселоне. Но сага Ди Стефано была очень далека от завершения. Через несколько дней Сантьяго Бернабеу за копейки выкупил два каталонских года ди Стефано. Почему Барса так легко отказалась от прав на Альфредо? Здесь не обошлось без руки Мадрида. Сантьяго Бернабеу нашел подход к представителю FIFA и экс-президенту Испанской федерации футбола Армандо Муньосу Калеро, который пригрозил боссу Барселоны Марти Каррето: "Сеньор, хорошо подумайте. Не забывайте о том, что у Вас семья. К тому же правительство помнит о том, что у Вас не совсем легальный бизнес в Марокко. Мы закрываем на него глаза, а Вы отказываетесь от ди Стефано".

Переход Альфредо кардинально изменил соотношение сил в испанском футболе. Дон Сантьяго Бернабеу нашел своего царя Мидаса, который одним касанием превращал все в золото. Аргентинец пришел, увидел и победил, принеся Реалу в 1954 году первый чемпионский титул после более чем 20-летнего ожидания. Так начиналась золотая эпоха Реала в Испании. К дону Сантьяго аппетит приходил во время еды, и ему уже было тесно в пределах Пиренейского полуострова. Поэтому он сразу же заинтересовался идеей Габриэля Ано. Бернабеу видел свое детище на европейском футбольном троне. Однако, несмотря на все усилия дона Сантьяго, он не увидел бы победы Реала в первом КЕЧ, как своих ушей, если бы ему в этом не помогла… Барселона.

Продолжение следует…

Владимир Войтюк, Football.ua